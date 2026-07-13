Юрий Семин спрогнозировал участников финала чемпионата мира

«Посмотрим, какой будет финал. Есть еще и волевые усилия, есть самый важный фактор — тренерский. Количество матчей увеличилось и тут роль сыграет мастерство тренеров. Как это произойдет, сложно предсказать, но на сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола — ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира», — добавил Семин.