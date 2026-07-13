Юрий Семин спрогнозировал участников финала чемпионата мира

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поразмышлял на тему того, кто из сборных может сыграть в финале чемпионата мира 2026 года.
«По восходящей идет Испания, хотя они в качестве игроков все-таки уступают Франции. А что можно сказать о другой паре, у Англии очень сложный календарь был, громадные переезды, смена климатических условий и так далее. У них следующий матч 15-го, и я аргентинцев ставлю выше. Англичанам в четвертьфинале было очень сложно», — приводит слова Семина РИА Новости.
«Посмотрим, какой будет финал. Есть еще и волевые усилия, есть самый важный фактор — тренерский. Количество матчей увеличилось и тут роль сыграет мастерство тренеров. Как это произойдет, сложно предсказать, но на сегодняшний момент в решающей стадии встречаются четыре сильнейшие сборные, лидеры мирового футбола — ни одна команда более низкого уровня не прошла в полуфинал, так что не стоит говорить об ослаблении уровня чемпионата мира», — добавил Семин.
Впервые в истории чемпионатов мира в полуфинал вышли четыре лучшие национальные сборные рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
78-летний Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям чемпионата России — в 2002, 2004 и 2018 годах. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо», «Мордовию», «Анжи» и «Ростов».