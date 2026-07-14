Мостовой сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании.
"Думаю, в полуфинале Испания — Франция определится победитель чемпионата мира, хотя лично я хотел бы увидеть такую вывеску и в финале. Скорее всего, именно победитель этого матча затем обыграет Аргентину в решающей встрече.
Франция сейчас сильнее и по составу, и по игре. Это показал матч Испании с Бельгией. Если бы Куртуа не получил травму, а вышедший вместо него вратарь не допустил грубую ошибку, игра могла перейти в дополнительное время. Бельгийцы временами даже переигрывали испанцев. Французы же уверенно справились с Марокко и практически не заметили соперника.
Франция в матче с Испанией — фаворит, примерно 65 на 35. Думаю, встреча завершится со счетом 1:1 или 2:1 в пользу французов. Они хорошо контролируют мяч и редко теряют его в простых ситуациях. К тому же наличие в составе Мбаппе, Дембеле и Олисе дает серьезное преимущество. Тот же Оярсабль у Испании пока остается незаметен", — сказал Мостовой Sport24.
Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании пройдет 14 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.