Мостовой сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания

Франция в матче с Испанией — фаворит, примерно 65 на 35. Думаю, встреча завершится со счетом 1:1 или 2:1 в пользу французов. Они хорошо контролируют мяч и редко теряют его в простых ситуациях. К тому же наличие в составе Мбаппе, Дембеле и Олисе дает серьезное преимущество. Тот же Оярсабль у Испании пока остается незаметен", — сказал Мостовой Sport24.