ФИФА назначила арбитра из США на матч Англия — Аргентина

Главным арбитром встречи станет американец Исмаил Эльфат. Его ассистентами будут Кори Паркер и Кайл Аткинс, также представляющие США.
Обязанности четвертого судьи исполнит итальянец Маурицио Мариани, резервным ассистентом назначен его соотечественник Даниэле Биндони.
На нынешнем чемпионате мира Эльфат уже работал на трех матчах: Нидерланды — Япония (2:2), Уругвай — Испания (0:1) и Бразилия — Норвегия (1:2) в ⅛ финала. За эти встречи он показал восемь желтых и одну красную карточку, а также назначил два пенальти.
Полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля в Атланте. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Соперником победителя этого матча станет сборная Франции или национальная команда Испании. Их полуфинальная встреча состоится 14 июля в Далласе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.