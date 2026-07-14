ФИФА назначила арбитра из США на матч Англия — Аргентина

На нынешнем чемпионате мира Эльфат уже работал на трех матчах: Нидерланды — Япония (2:2), Уругвай — Испания (0:1) и Бразилия — Норвегия (1:2) в ⅛ финала. За эти встречи он показал восемь желтых и одну красную карточку, а также назначил два пенальти.