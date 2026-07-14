Невилл назвал Беллингема лучшим центральным полузащитником мира

Он проводит совершенно феноменальный турнир. Поднялся на вершину мирового футбола. Сейчас мы наблюдаем лучшего центрального полузащитника планеты. И дело не только в его голах. Все остальное, что он делает на поле, делает его по-настоящему совершенным футболистом. Джуд главная звезда сборной Англии. И нужно понимать, насколько это меняет ситуацию. Он проводит выдающийся чемпионат мира: шесть голов, невероятная игра как в атаке, так и в обороне. Практически в одиночку вывел команду в полуфинал — при всей той огромной помощи, которую оказывает Харри Кейн, и об этом тоже нельзя забывать", — приводит слова Невилла Daily Mail.