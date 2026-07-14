Невилл назвал Беллингема лучшим центральным полузащитником мира

На счету Джуда Беллингема шесть голов на ЧМ-2026. Он входит в пятерку лучших бомбардиров турнира.
"Моим дочерям 16 и 17 лет, они обожают футбол и просто восхищаются Беллингемом. Для них он настоящий герой. Сейчас каждый ребенок в Англии смотрит этот чемпионат мира и мечтает быть Джудом Беллингемом.
Он проводит совершенно феноменальный турнир. Поднялся на вершину мирового футбола. Сейчас мы наблюдаем лучшего центрального полузащитника планеты. И дело не только в его голах. Все остальное, что он делает на поле, делает его по-настоящему совершенным футболистом. Джуд главная звезда сборной Англии. И нужно понимать, насколько это меняет ситуацию. Он проводит выдающийся чемпионат мира: шесть голов, невероятная игра как в атаке, так и в обороне. Практически в одиночку вывел команду в полуфинал — при всей той огромной помощи, которую оказывает Харри Кейн, и об этом тоже нельзя забывать", — приводит слова Невилла Daily Mail.
Полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля в Атланте. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Соперником победителя этого матча станет сборная Франции или национальная команда Испании. Их полуфинальная встреча состоится 14 июля в Далласе.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.