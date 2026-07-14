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Холанд оценил игру Беллингема после поражения от Англии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о полузащитнике Англии Джуде Беллингеме после четвертьфинального матча чемпионата мира-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой англичан со счетом 2:1, а Беллингем оформил дубль и вывел свою команду в полуфинал турнира.

"Джуд — мой хороший друг. Мы провели два замечательных года в Дортмунде. Мы близкие друзья, и он отличный парень. Я не удивлен, что он забил и показал такую игру. Он невероятен, и Англии повезло, потому что каждый хотел бы иметь в команде такого футболиста.

Может ли Англия выиграть этот ЧМ? Да, почему нет? В сборной Англии есть несколько моих друзей из «Сити». Конечно, я хочу, чтобы они выступили хорошо", — приводит слова Холанда VG.

Холанд и Беллингем вместе выступали за дортмундскую «Боруссию».

На счету Джуда Беллингема шесть голов на ЧМ-2026. Он входит в пятерку лучших бомбардиров турнира.

Полуфинальный матч между сборными Англии и Аргентины состоится 15 июля в Атланте. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Соперником победителя этого матча станет сборная Франции или национальная команда Испании. Их полуфинальная встреча состоится 14 июля в Далласе.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Норвегия
1:2
Основное время: 1:1 (1:1)
ДВ
Англия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала
12.07.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Томас Тухель
Голы
Норвегия
Андреас Шельдеруп
(Мартин Эдегор)
36′
Англия
Джуд Беллингем
(Энтони Гордон)
45+2′
Джуд Беллингем
93′
Составы команд
Норвегия
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
3
Кристоффер Айер
117′
26
Юлиан Рюэрсон
60′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
9
Эрлинг Холанн
106′
11
Йерген Странн Ларсен
7
Александр Серлот
67′
22
Оскар Бобб
21
Андреас Шельдеруп
67′
20
Антонио Нуса
17
Торбьорн Хеггем
91′
4
Лео Эстигор
Англия
1
Джордан Пикфорд
9
Гарри Кейн
5
Джон Стоунс
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
2
Эзри Конса
89′
17
Морган Роджерс
3
Нико О`Райли
86′
25
Джед Спенс
20
Нони Мадуэке
46′
21
Эберечи Эзе
18
Энтони Гордон
71′
24
Рис Джеймс
10
Джуд Беллингем
111′
15
Дэн Берн
4
Деклан Райс
46′
7
Букайо Сака
Статистика
Норвегия
Англия
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
13
14
Удары в створ
4
7
Угловые
7
4
Фолы
10
8
Офсайды
1
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
ВАР
Жером Бризар
(Франция)
Ассистент ВАР
Армандо Вильярреаль
(США)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти