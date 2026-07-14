Холанд оценил игру Беллингема после поражения от Англии

"Джуд — мой хороший друг. Мы провели два замечательных года в Дортмунде. Мы близкие друзья, и он отличный парень. Я не удивлен, что он забил и показал такую игру. Он невероятен, и Англии повезло, потому что каждый хотел бы иметь в команде такого футболиста.