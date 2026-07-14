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Холанд потратил $10 тыс. на ковбойские сувениры после ЧМ-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд устроил необычный шопинг в Далласе, потратив около 10 тысяч долларов в магазине одежды и сувениров в стиле Дикого Запада.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Норвежская команда в понедельник вернулась в Осло после завершения выступления на турнире. В четвертьфинале ЧМ-2026 скандинавы уступили сборной Англии со счетом 1:2 после дополнительного времени.

После прилета Холанд опубликовал в социальных сетях фотографию у трапа самолета, на которой в его руках был необычный сувенир — чучело енота.

Как сообщает TMZ, форвард приобрел его в ковбойском магазине в Далласе. Владелец заведения рассказал, что Холанд вместе с партнерами по сборной провел там около полутора часов. Футболисты покупали ковбойские шляпы, шапки из енотового меха, ботинки, ремни и рубашки.

Также игрокам понравились чучела белок стоимостью от 450 до 750 долларов. Все покупки для команды оплатил Холанд.

Эрлинг Холанд на ЧМ-2026 забил семь голов. Он входит в тройку лучших бомбардиров мундиаля.

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