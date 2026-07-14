Тимощук назвал Сантоса одним из открытий сборной Бразилии на ЧМ

«Дуглас на чемпионате мира сыграл достаточно надежно. Может, не так ярко в атакующей фазе игры, как мы привыкли видеть в “Зените”. Но я думаю, что это обусловлено требованием главного тренера и тем, что там есть Винисиус, который хочет самостоятельно проходить оборону соперника. Однако Дуглас в любом случае одно из открытий сборной — настолько он уверенно смотрелся. Теперь все понимают, что в “Зените” собраны высококлассные футболисты», — приводит слова Тимощука «Чемпионат».
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос принял участие во всех пяти играх на турнире, форвард сине-бело-голубых Луис Энрике — в одной.
Бразильцы завершили выступление на мундиале на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии со счетом 1:2. Впервые с 1990 года сборная Бразилии не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Следующие матчи сборная Бразилии проведет в конце сентября. У команды Карло Анчелотти запланированы два товарищеских матча против сборной Австралии — 25 сентября в Таунсвилле и 29 сентября в Брисбене.