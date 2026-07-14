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Возинья рассказал о своей популярности после матча с Испанией

15 июня сборная Кабо-Верде стартовала с ничьей в матче с Испанией (0:0) на дебютном для себя чемпионате мира. 40-летний Возинья не пропустил, сделав 7 сейвов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья поделился эмоциями от внезапно обрушившейся на него славы на чемпионате мира.

«Матч против Испании был лучшим моментом в моей жизни. Я исполнил мечту, которая была у меня с детства, мечту всей нашей страны. Мне сказали, что у меня 500 000 подписчиков, я ответил, что не верю в это, что мне врут. Ни я, ни кто-либо другой не могли представить, что после этого матча я стану таким популярным. Но это здорово, это очень приятно. Это лучший момент, который я когда-либо переживал. Исполнение мечты, которая была у меня с самого детства», — сказал Возинья в видео на своей странице в соцсети.

На данный момент в социальной сети 40-летнего Возиньи более 29 млн подписчиков. Голкипер защищает ворота «Шавеша», выступающего во втором по силе дивизионе чемпионата Португалии.

Сборная Кабо-Верде впервые вышла на чемпионат мира и дошла до 1/16 финала, где уступила в дополнительное время сборной Аргентины со счетом 2:3.