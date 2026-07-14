Возинья рассказал о своей популярности после матча с Испанией

«Матч против Испании был лучшим моментом в моей жизни. Я исполнил мечту, которая была у меня с детства, мечту всей нашей страны. Мне сказали, что у меня 500 000 подписчиков, я ответил, что не верю в это, что мне врут. Ни я, ни кто-либо другой не могли представить, что после этого матча я стану таким популярным. Но это здорово, это очень приятно. Это лучший момент, который я когда-либо переживал. Исполнение мечты, которая была у меня с самого детства», — сказал Возинья в видео на своей странице в соцсети.