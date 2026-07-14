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В МОК подали жалобу на главу ФИФА Инфантино

Некоммерческая организация FairSquare объявила на своем сайте о подаче жалобы в МОК на президента ФИФА и члена МОК Джанни Инфантино.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В жалобе утверждается, что глава ФИФА Джанни Инфантино нарушил правила политического нейтралитета в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом. FairSquare также заявила, что Инфантино, ставший членом МОК в 2020 году, неоднократно нарушал Олимпийскую хартию и кодекс этики МОК, в последний раз — в связи с делом Фоларина Балогуна.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию американского нападающего Балогуна, что позволило ему сыграть в матче ⅛ финала чемпионата мира против Бельгии. Это произошло после телефонного разговора Трампа с Инфантино. В жалобе FairSquare в Комиссию по этике МОК утверждается о пяти явных нарушениях правил о политическом нейтралитете, а также приводятся «предварительные» доказательства еще двух серьезных нарушений, включая обстоятельства дела Балогуна.

Ранее FairSquare уже критиковала ФИФА по поводу ситуации с правами человека в Саудовской Аравии, которая примет чемпионат мира по футболу 2034 года, а также в связи со стандартами управления внутри организации.

Инфантино 56 лет, он впервые был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционных скандалов. В марте 2023 года, как и в 2019 году, Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА на безальтернативной основе. С 2000-го по 2016 год функционер работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где с 2009 года и до своего ухода в ФИФА занимал должность генерального секретаря. Срок полномочий Инфантино в ФИФА рассчитан до 2027 года.

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