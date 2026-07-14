В МОК подали жалобу на главу ФИФА Инфантино

Инфантино 56 лет, он впервые был избран президентом ФИФА в феврале 2016 года, сменив на этом посту швейцарца Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после коррупционных скандалов. В марте 2023 года, как и в 2019 году, Инфантино переизбрали на пост главы ФИФА на безальтернативной основе. С 2000-го по 2016 год функционер работал в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где с 2009 года и до своего ухода в ФИФА занимал должность генерального секретаря. Срок полномочий Инфантино в ФИФА рассчитан до 2027 года.