Генич: У Франции более мускулистая команда, чем у Испании

«Франция небольшой, но все-таки фаворит. И испанцы, и французы еще ни разу не уступали в счете внутри ЧМ-2026. Поэтому как поведут себя сборные — большой вопрос. Более, ну не то чтобы статусная, более атлетичная, мускулистая сборная все-таки, как мне кажется, у Дешама. Но это полуфинал, шаг до финала, и я бы здесь предпочтение никому не отдавал. Я предлагаю рассмотреть вариант два-три гола в основное время за 2,05. Большого числа голов, более трех, быть не должно. И как будто меньше двух тоже не должны забить», — передает слова Генича «РБ Спорт».