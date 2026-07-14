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Генич: У Франции более мускулистая команда, чем у Испании

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матча Франция — Испания в рамках полуфинала ЧМ-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сборные Франции и Испании сыграют во вторник, 14 июля, в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч в Арлингтоне начнется в 22:00 по московскому времени.

«Франция небольшой, но все-таки фаворит. И испанцы, и французы еще ни разу не уступали в счете внутри ЧМ-2026. Поэтому как поведут себя сборные — большой вопрос. Более, ну не то чтобы статусная, более атлетичная, мускулистая сборная все-таки, как мне кажется, у Дешама. Но это полуфинал, шаг до финала, и я бы здесь предпочтение никому не отдавал. Я предлагаю рассмотреть вариант два-три гола в основное время за 2,05. Большого числа голов, более трех, быть не должно. И как будто меньше двух тоже не должны забить», — передает слова Генича «РБ Спорт».

В финале сильнейший в матче Франция — Испания встретится с победителем противостояния Англия — Аргентина.

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