Том Круз выступит на церемонии закрытия ЧМ-2026

Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщила ФИФА.
Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.
В концертной программе также выступят певцы Лаура Паузини, Николь Шерзингер и Робби Уильямс, а также блогер IShowSpeed.
Обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США.
Ранее стало известно, что в перерыве финального матча для зрителей выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. До финала на турнире пройдут два полуфинальных матча: Испания сыграет с Францией, а Аргентина встретится с Англией.
Сейчас ЧМ на стадии полуфиналов, за выход в финал борются топовые сборные: Испания, Аргентина, Франция, Англия. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.