Том Круз выступит на церемонии закрытия ЧМ-2026

Ранее стало известно, что в перерыве финального матча для зрителей выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. До финала на турнире пройдут два полуфинальных матча: Испания сыграет с Францией, а Аргентина встретится с Англией.