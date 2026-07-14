Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Дрита
0
:
Жальгирис К
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.70
П2
1.70
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Левски
0
:
Борац Б-Л
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.05
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
ТНС
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Дьер
2
:
Викингур Р
2
Все коэффициенты
П1
1.85
X
7.60
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Рига
2
:
Арарат-Армения
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
6.60
П2
36.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.11
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Шэмрок Роверс
:
Флориана
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Тре Фиори
Все коэффициенты
П1
1.13
X
8.75
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.05
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Иберия 1999
2
:
Флора
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер Э
1
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
КуПС
2
:
Вардар
3
П1
X
П2

Том Круз выступит на церемонии закрытия ЧМ-2026

Церемония состоится 19 июля перед финалом в США.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом сообщила ФИФА.

Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

В концертной программе также выступят певцы Лаура Паузини, Николь Шерзингер и Робби Уильямс, а также блогер IShowSpeed.

Обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон исполнит гимн США.

Ранее стало известно, что в перерыве финального матча для зрителей выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. До финала на турнире пройдут два полуфинальных матча: Испания сыграет с Францией, а Аргентина встретится с Англией.

Сейчас ЧМ на стадии полуфиналов, за выход в финал борются топовые сборные: Испания, Аргентина, Франция, Англия. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.