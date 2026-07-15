Ямаль перед полуфиналом ЧМ-2026 вспомнил неудачи Франции

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль за несколько часов до полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции сделал публикации в своих соцсетях о голах в ворота французской команды.
19-летний футболист опубликовал в социальных сетях сторис с кадрами из полуфинала Евро-2024 и полуфинального матча Лиги наций, состоявшегося в прошлом году. На чемпионате Европы Испания обыграла Францию со счетом 2:1, а Ямаль забил один из голов. В Лиге наций испанцы победили со счетом 5:4, а сам полузащитник оформил дубль.
Таким образом, накануне новой встречи с французской сборной Ямаль напомнил болельщикам о двух ярких матчах против этого соперника, в которых он отметился тремя забитыми мячами.
На данный момент встреча уже началась. Стартовый свисток был в 22:00 мск, после 20 минут матча счет открыть пока не удалось (0:0). Во второй полуфинальной паре завтра, 15 июля, сыграют Англия и Аргентина. Финал 19 июля.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти