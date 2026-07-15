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Ямаль перед полуфиналом ЧМ-2026 вспомнил неудачи Франции

Матч полуфинала стартовал 14 июля в 22:00 мск, за несколько часов до него испанец сделал несколько публикаций.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль за несколько часов до полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Франции сделал публикации в своих соцсетях о голах в ворота французской команды.

19-летний футболист опубликовал в социальных сетях сторис с кадрами из полуфинала Евро-2024 и полуфинального матча Лиги наций, состоявшегося в прошлом году. На чемпионате Европы Испания обыграла Францию со счетом 2:1, а Ямаль забил один из голов. В Лиге наций испанцы победили со счетом 5:4, а сам полузащитник оформил дубль.

Таким образом, накануне новой встречи с французской сборной Ямаль напомнил болельщикам о двух ярких матчах против этого соперника, в которых он отметился тремя забитыми мячами.

На данный момент встреча уже началась. Стартовый свисток был в 22:00 мск, после 20 минут матча счет открыть пока не удалось (0:0). Во второй полуфинальной паре завтра, 15 июля, сыграют Англия и Аргентина. Финал 19 июля.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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