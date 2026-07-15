Ямаль перед полуфиналом ЧМ-2026 вспомнил неудачи Франции

19-летний футболист опубликовал в социальных сетях сторис с кадрами из полуфинала Евро-2024 и полуфинального матча Лиги наций, состоявшегося в прошлом году. На чемпионате Европы Испания обыграла Францию со счетом 2:1, а Ямаль забил один из голов. В Лиге наций испанцы победили со счетом 5:4, а сам полузащитник оформил дубль.