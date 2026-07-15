Скалони: «Ошибка в финале Кубка Англии изменила мою жизнь к лучшему»

«Я признаю, что в финале Кубка Англии я все испортил. Я совершил ошибку, которая, возможно, и не была такой уж страшной, но она стоила нам победы. Этот момент изменил мою жизнь навсегда, и, как ни странно, в лучшую сторону. Именно из-за той ошибки я не остался в “Вест Хэме”, переехал и в итоге встретил свою жену, у нас родились дети. Это судьба», — рассказал Скалони в интервью FIFA.