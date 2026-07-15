Скалони: «Ошибка в финале Кубка Англии изменила мою жизнь к лучшему»

Лионель Скалони, выступавший за лондонский «Вест Хэм» в 2006 году, признался, что английские болельщики вряд ли сохранили о нем хорошие воспоминания. В финале Кубка Англии против «Ливерпуля» защитник совершил ошибку, которая привела к легендарному голу Стивина Джеррарда с сорока метров и лишила «молотобойцев» трофея.
«Я признаю, что в финале Кубка Англии я все испортил. Я совершил ошибку, которая, возможно, и не была такой уж страшной, но она стоила нам победы. Этот момент изменил мою жизнь навсегда, и, как ни странно, в лучшую сторону. Именно из-за той ошибки я не остался в “Вест Хэме”, переехал и в итоге встретил свою жену, у нас родились дети. Это судьба», — рассказал Скалони в интервью FIFA.
Тренер отметил, что переходил в английский клуб ради игровой практики перед чемпионатом мира 2006 года. Несмотря на неудачное завершение этапа в Лондоне, он благодарен этому опыту за личное счастье.
«Наверное, фанаты “Вест Хэма” до сих пор помнят тот финал, ведь кубок был уже почти у нас в кармане. Мне жаль, что так вышло, но в футболе случается всякое. Если бы не тот гол Джеррарда, моя жизнь сложилась бы совсем иначе», — добавил специалист.
Лионель Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки и чемпионат мира 2022 года. В полуфинале текущего турнира аргентинцы встретятся со сборной Англии.