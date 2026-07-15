Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2026

54-летний специалист возглавит национальную команду после окончания чемпионата мира 2026 года. Он сменит в должности главного тренера Дидье Дешама, который возглавляет сборную Франции с 2012 года.
Минувшей ночью французы уступили сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. Таким образом, последним матчем для Дешама на посту главного тренера национальной команды станет встреча за третье место против Англии или Аргентины.
Зидан всю свою тренерскую карьеру провел в мадридском «Реале», который он покинул в мае 2021 года. Вместе с «королевским» клубом он трижды выигрывал Лигу чемпионов (2016−2018) и дважды становился чемпионом Испании (2017, 2020). Таким образом, Зидан находится без работы уже более пяти лет.
Во время игровой карьеры Зидан провел за сборную Франции 108 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 29 голевых передач. Он выигрывал домашний ЧМ-1998 и Евро-2000, а также становился серебряным призером ЧМ-2006 и бронзовым призером Евро-1996.
Под руководством Дешама сборная Франции выиграла ЧМ-2018 в России, а также становилась финалистом домашнего ЧЕ-2016 и ЧМ-2022 в Катаре.
Матч за третье место пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти