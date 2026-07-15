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Алькарас поздравил сборную Испании с выходом в финал ЧМ-2026

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на победу национальной сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Команда Испании обыграла Францию со счетом 2:0 благодаря голам Микеля Оярсабаля, реализовавшего пенальти, и Педро Порро, обеспечив себе место в финале турнира.

«Да здравствует Испания!» — написал Алькарас в социальных сетях.

Соперник испанцев по финалу определится 15 июля в матче между сборными Англии и Аргентины. Встреча пройдет в Атланте. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Сборная Испании лишь однажды выигрывала чемпионат мира — в 2010 году в ЮАР.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Турнир принимают США, Канада и Мексика.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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