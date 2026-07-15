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Сборная Франции провела худший матч на ЧМ в истории по xG

Сборная Франции установила собственный антирекорд на чемпионатах мира по показателю ожидаемых голов (xG). Об этом сообщает Opta.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне французы уступили сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. За 90 минут игрового времени «трехцветные» нанесли восемь ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в створ.

Суммарный показатель ожидаемых голов (xG) у сборной Франции составил 0,3 — это худший результат команды на чемпионатах мира с момента появления подобной статистики в 1966 году. За этот период французы провели на мундиалях 59 матчей.

Для сравнения, аналогичный показатель у сборной Испании в прошедшем матче составил 1,63 xG.

Кроме того, сборная Франции впервые за 11 матчей провела матч ЧМ без забитых голов. Последний раз команда Дидье Дешама не смогла забить в ворота сборной Туниса (0:1) на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

В матче за третье место сборная Франции сыграет против сборной Англии или Аргентины. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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