Сборная Франции провела худший матч на ЧМ в истории по xG

Накануне французы уступили сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. За 90 минут игрового времени «трехцветные» нанесли восемь ударов по воротам соперника, два из которых пришлись в створ.
Суммарный показатель ожидаемых голов (xG) у сборной Франции составил 0,3 — это худший результат команды на чемпионатах мира с момента появления подобной статистики в 1966 году. За этот период французы провели на мундиалях 59 матчей.
Для сравнения, аналогичный показатель у сборной Испании в прошедшем матче составил 1,63 xG.
Кроме того, сборная Франции впервые за 11 матчей провела матч ЧМ без забитых голов. Последний раз команда Дидье Дешама не смогла забить в ворота сборной Туниса (0:1) на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.
В матче за третье место сборная Франции сыграет против сборной Англии или Аргентины. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало встречи — в 00:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти