Аршавин назвал полуфинал ЧМ «товарищеским матчем»

«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол — полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи. Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале я буду болеть за Англию или Аргентину», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».