Аршавин назвал полуфинал ЧМ «товарищеским матчем»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между командами Франции и Испании. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что встрече не хватило интриги.
«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол — полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи. Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале я буду болеть за Англию или Аргентину», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».
Матч прошел в Далласе и завершился победой сборной Испании со счетом 2:0. Команда Луиса де ла Фуэнте стала первым финалистом турнира.
В решающей встрече испанцы сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти