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Аршавин назвал полуфинал ЧМ «товарищеским матчем»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что полуфиналу ЧМ-2026 между Францией и Испанией не хватило интриги и драматургии.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от полуфинального матча чемпионата мира 2026 года между командами Франции и Испании. В эфире «Матч ТВ» он заявил, что встрече не хватило интриги.

«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол — полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи. Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале я буду болеть за Англию или Аргентину», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!».

Матч прошел в Далласе и завершился победой сборной Испании со счетом 2:0. Команда Луиса де ла Фуэнте стала первым финалистом турнира.

В решающей встрече испанцы сыграют с победителем второго полуфинала, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти