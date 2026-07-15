Макрон поддержал сборную Франции после вылета с ЧМ

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к национальной команде после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. В публикации в соцсети X он поблагодарил футболистов за выступление и поздравил соперника с выходом в финал.
«Поздравляю Испанию с выходом в финал. Спасибо сборной Франции за то, что с полной самоотдачей защищала цвета нашей страны. Сегодняшнее поражение тяжело принять, но эта команда молода, и у нее большое будущее», — написал Макрон.
Полуфинальная встреча прошла 14 июля в Арлингтоне и завершилась победой испанцев со счетом 2:0. Микель Оярсабаль открыл счет с пенальти в первом тайме, еще один мяч забил Педро Порро.
Сборная Франции не смогла выйти в третий подряд финал чемпионата мира. В 2018 году команда стала победителем турнира в России, а в 2022-м уступила Аргентине в серии пенальти в решающем матче в Катаре.
Французы сыграют в матче за третье место. Испания проведет второй финал чемпионата мира в своей истории и встретится с победителем полуфинальной пары Англия — Аргентина. Свой единственный титул испанская сборная завоевала в 2010 году.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти