Сборная Испании повторила мировой рекорд по беспроигрышной серии

Накануне испанцы обыграли сборную Франции (2:0) в полуфинале ЧМ-2026 и продлили свою беспроигрышную серию до 37 матчей. Последний раз команда Луиса де ла Фуэнте проигрывала в марте 2024 года в товарищеской игре против Колумбии (0:1). С тех пор «красная фурия» одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.
Таким образом, сборная Испании повторила рекорд сборной Италии, которая не проигрывала на протяжении 37 матчей в период с сентября 2018 по октябрь 2021 года. В этот период «скуадрой адзуррой» руководил бывший наставник петербургского «Зенита» Роберто Манчини.
Сборная Испании во второй раз в истории вышла в финал чемпионата мира. В решающем матче мундиаля испанцы встретятся с Аргентиной или Англией. Если команда Луиса де ла Фуэнте не проиграет в основное время, она установит новый мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.
Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.