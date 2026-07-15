«Сыграли откровенно плохо». Виейра — о поражении сборной Франции

«От сборной Франции все ожидали победы на чемпионате мира. Мы все очень разочарованы результатом, но еще больше — самой игрой, потому что сегодня мы ждали, что наши ведущие футболисты проявят себя, а этого не произошло. Дело не в одном или двух игроках — они все исчезли. Как команда мы сыграли очень плохо», — сказал Виейра.
Сборная Франции впервые после ЧМ-2014 не вышла в финал мундиаля. В 2018 году французы стали чемпионами мира, обыграв в решающем матче сборную Хорватии (4:2). В 2022-м «трехцветные» проиграли в финале аргентинцам (3:3, пен. 2:4).
В матче с испанцами сборная Франции установила личный антирекорд по ожидаемым голам, набрав 0,3 xG.
В матче за третье место сборная Франции сыграет с Англией или Аргентиной. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти