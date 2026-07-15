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«Сыграли откровенно плохо». Виейра — о поражении сборной Франции

Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виейра прокомментировал поражение команды от сборной Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«От сборной Франции все ожидали победы на чемпионате мира. Мы все очень разочарованы результатом, но еще больше — самой игрой, потому что сегодня мы ждали, что наши ведущие футболисты проявят себя, а этого не произошло. Дело не в одном или двух игроках — они все исчезли. Как команда мы сыграли очень плохо», — сказал Виейра.

Сборная Франции впервые после ЧМ-2014 не вышла в финал мундиаля. В 2018 году французы стали чемпионами мира, обыграв в решающем матче сборную Хорватии (4:2). В 2022-м «трехцветные» проиграли в финале аргентинцам (3:3, пен. 2:4).

В матче с испанцами сборная Франции установила личный антирекорд по ожидаемым голам, набрав 0,3 xG.

В матче за третье место сборная Франции сыграет с Англией или Аргентиной. Встреча пройдет в Майами в ночь на воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 00:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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