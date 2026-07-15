«Сыграли откровенно плохо». Виейра — о поражении сборной Франции

«От сборной Франции все ожидали победы на чемпионате мира. Мы все очень разочарованы результатом, но еще больше — самой игрой, потому что сегодня мы ждали, что наши ведущие футболисты проявят себя, а этого не произошло. Дело не в одном или двух игроках — они все исчезли. Как команда мы сыграли очень плохо», — сказал Виейра.