Сборная Испании установила рекорд ЧМ по количеству сухих матчей

За семь матчей на ЧМ-2026 сборная Испании позволила соперникам нанести 44 удара по своим воротам, из которых лишь 10 пришлись в створ. Автором единственного гола в ворота Унаи Симона стал бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе.