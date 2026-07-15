Пау Газоль поздравил Испанию с выходом в финал ЧМ-2026

Испанская команда в полуфинале турнира обыграла Францию со счетом 2:0. Победу «Красной фурии» принесли голы Микеля Оярсабаля с пенальти и Педро Порро.
«В финал!!! Какой потрясающий матч от всей команды!!! Мы гордимся сборной Испании», — написал Газоль в социальных сетях.
Соперник испанцев по решающему матчу определится в полуфинальной встрече между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени.
Сборная Испании во второй раз в истории сыграет в финале чемпионата мира. Единственный титул команда завоевала в 2010 году на турнире в ЮАР.
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси. Чемпионат проходит в США, Канаде и Мексике.
Напомним, Пау Газоль в составе баскетбольной сборной Испании завеовал две серебряные и одну бронзовую награду на Олимпийских играх.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти