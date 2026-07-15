Де ла Фуэнте ответил на претензии коллеги Дешама в адрес судьи

«Когда проигрываешь, все ищут оправдания. У нас были неудачные моменты с судейством. Это напомнило нам игру с Уругваем. Было несколько эпизодов, в которых, как нам кажется, с нами поступили несправедливо. У нас был отменен гол и были очень спорные решения, особенно в отношении положений вне игры», — сказал де ла Фуэнте.