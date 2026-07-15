Де ла Фуэнте ответил на претензии коллеги Дешама в адрес судьи

Накануне испанцы обыграли французов (2:0) и во второй раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира. После матча Дешам раскритиковал работу главного судьи Ивана Бартона из Сальвадора, заявив, что тот может не соответствовать уровню полуфинала чемпионата мира.
«Когда проигрываешь, все ищут оправдания. У нас были неудачные моменты с судейством. Это напомнило нам игру с Уругваем. Было несколько эпизодов, в которых, как нам кажется, с нами поступили несправедливо. У нас был отменен гол и были очень спорные решения, особенно в отношении положений вне игры», — сказал де ла Фуэнте.
На 61-й минуте при счете 2:0 в пользу испанцев Бартон отменил гол Ламина Ямаля из-за офсайда.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти