Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Влазния
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Университатя Кр
:
МЛ Витебск
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.80
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.40
П2
2.65
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.80
X
2.95
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.43
П2
4.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.04
П2
1.70

Де ла Фуэнте ответил на претензии коллеги Дешама в адрес судьи

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о претензиях наставника французской сборной Дидье Дешама к работе арбитров после полуфинала ЧМ-2026. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне испанцы обыграли французов (2:0) и во второй раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира. После матча Дешам раскритиковал работу главного судьи Ивана Бартона из Сальвадора, заявив, что тот может не соответствовать уровню полуфинала чемпионата мира.

«Когда проигрываешь, все ищут оправдания. У нас были неудачные моменты с судейством. Это напомнило нам игру с Уругваем. Было несколько эпизодов, в которых, как нам кажется, с нами поступили несправедливо. У нас был отменен гол и были очень спорные решения, особенно в отношении положений вне игры», — сказал де ла Фуэнте.

На 61-й минуте при счете 2:0 в пользу испанцев Бартон отменил гол Ламина Ямаля из-за офсайда.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше