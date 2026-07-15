В Париже более 140 человек задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источник в префектуре полиции Парижа, к 6:00 утра в столичном регионе были задержаны 141 человек. Большинство задержаний связано с применением пиротехнических зарядов, которые направляли в сторону сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. По предварительным данным, тяжелых травм в результате этих инцидентов никто не получил.