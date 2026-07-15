В Париже более 140 человек задержали из-за беспорядков после полуфинала ЧМ

Около 160 человек задержали во Франции после поражения национальной команды от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанцев, а французы не смогли выйти в третий финал мирового первенства подряд.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на источник в префектуре полиции Парижа, к 6:00 утра в столичном регионе были задержаны 141 человек. Большинство задержаний связано с применением пиротехнических зарядов, которые направляли в сторону сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. По предварительным данным, тяжелых травм в результате этих инцидентов никто не получил.
Беспорядки также произошли в Лионе, где несколько сотен болельщиков собрались на площади Белькур для просмотра полуфинала. После окончания матча сформировались несколько небольших групп, состоявших преимущественно из молодых людей. Участники бросали в полицейских различные предметы и использовали пиротехнику.
Для восстановления порядка в центре Лиона привлекли полицию, в том числе специальное подразделение CRS 83. Правоохранители задержали около 20 человек. На момент публикации информации о пострадавших не поступало, материального ущерба также зафиксировано не было.
Сборная Франции подошла к полуфиналу с шестью победами в шести матчах турнира и рассчитывала побороться за третью в своей истории победу на чемпионатах мира. Однако поражение от Испании завершило выступление команды в борьбе за главный трофей.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти