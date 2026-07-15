Пау Кубарси: было много разговоров, но мы закрыли много ртов

«Было много разговоров о нашей обороне и вратаре, но мы закрыли много ртов. Я думаю, что одна из самых важных вещей в футболе — сохранить ворота в неприкосновенности», — сказал Кубарси.
Сборная Испании установила рекорд чемпионатов мира, отыграв на ноль шесть из семи матчей на ЧМ-2026. Единственный гол «красная фурия» пропустила от сборной Бельгии (2:1) в четвертьфинале — его автором стал полузащитник Шарль де Кетеларе.
Испанцы во второй раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира. На пути к финалу ЧМ-2026 они сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а также обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0) и Португалию (1:0).
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти