Пау Кубарси: было много разговоров, но мы закрыли много ртов

Испанцы во второй раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира. На пути к финалу ЧМ-2026 они сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а также обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0) и Португалию (1:0).