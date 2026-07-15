Льоренте о жалобах Франции на судью: Им надо за что-то цепляться

«Педро Порро проводит великолепный чемпионат мира. У нас отличные отношения, и я очень рад за него. Он замечательный человек, и я счастлив, что у него все так складывается. Он выдал потрясающий матч, и не только из-за гола. Просто чудо», — добавил футболист мадридского «Атлетико».