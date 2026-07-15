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Льоренте о жалобах Франции на судью: Им надо за что-то цепляться

Полузащитник Маркос Льоренте отреагировал на жалобы французов на судейство в полуфинальном матче.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

14 июля сборная Испании обыграла Францию в полуфинале турнира со счетом 2:0. Голы забили Микель Оярсабаль и Педро Порро.

Главный тренер проигравшей команды Дидье Дешам после матча усомнился в квалификации сальвадорского арбитра Ивана Бартона.

«Достаточно ли хорош этот судья, чтобы обслуживать полуфинал чемпионата мира? И я говорю это не потому, что мы проиграли сегодня, но были определенные ситуации, которые часто складывались не в нашу пользу», — заявил Дешам.

Футболист сборной Испании Маркос Льоренте считает, что такое поведение тренера сборной Франции можно понять.

«Мне все равно. Мы победили, потому что были лучше. Не знаю, им же нужно за что-то цепляться», — цитирует Маркоса Льоренте Mundo Deportivo.

Также Маркос Льоренте порадовался за партнера по национальной команде Педро Порро, который вытеснил его из стартового состава сборной Испании на чемпионате мира-2026.

«Педро Порро проводит великолепный чемпионат мира. У нас отличные отношения, и я очень рад за него. Он замечательный человек, и я счастлив, что у него все так складывается. Он выдал потрясающий матч, и не только из-за гола. Просто чудо», — добавил футболист мадридского «Атлетико».

В финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании сыграет против победителя матча между Аргентиной и Англией, который пройдет 15 июля в 22 часа по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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