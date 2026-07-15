Дом Ламина Ямаля попытались ограбить после полуфинала ЧМ-2026

По информации источника, злоумышленники попытались проникнуть в дом Ямаля в Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) в ночь на среду, спустя несколько часов после завершения полуфинала ЧМ-2026. Попытку ограбления удалось предотвратить благодаря оперативной реакции службы безопасности футболиста. Охрана заметила через камеры двух людей в масках, которые пытались перелезть через стену.