Дом Ламина Ямаля попытались ограбить после полуфинала ЧМ-2026

По информации источника, злоумышленники попытались проникнуть в дом Ямаля в Эсплугес-де-Льобрегат (Барселона) в ночь на среду, спустя несколько часов после завершения полуфинала ЧМ-2026. Попытку ограбления удалось предотвратить благодаря оперативной реакции службы безопасности футболиста. Охрана заметила через камеры двух людей в масках, которые пытались перелезть через стену.
Сейчас полиция в рамках расследования изучает записи с камер наблюдения. Правоохранители проверяют возможную связь попытки ограбления с недавней серией краж в этом районе и деятельностью организованных групп, которые специализируются на домах футболистов по всей Европе.
Отмечается, что дом Ямаля ранее принадлежал бывшему защитнику сборной Испании Жерару Пике и певице Шакире. Особняк мог привлечь внимание злоумышленников после того, как футболист показал его в своем видеоблоге перед отъездом на ЧМ-2026 в США.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти