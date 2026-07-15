«Понял, что это вызовет споры». Балогун — об отмене дисквалификации

25-летний американец должен был пропустить матч ⅛ финала против сборной Бельгии (1:4) из-за красной карточки, полученной в предыдущем матче с Боснией и Герцеговиной (2:0). Однако дисциплинарный комитет ФИФА заменил дисквалификацию на испытательный срок, позволив Балогуну выйти на поле.
«Моя первая реакция — я был счастлив вернуться в команду. Но когда начал осмысливать, понял, что это вызовет много споров. Я почти видел нервозность у партнеров по команде. Чем ближе была игра, тем больше я старался сосредоточиться. Но было трудно: слишком много внешнего шума, а этого сложно избежать.
Мы узнали об этом в командном автобусе. Все кричали и вопили. Это была довольно напряженная поездка на тренировку. Но мы все профессионалы, так что как только первоначальный шок от новости прошел, это не было чем-то запредельно сложным», — сказал Балогун.
В матче с Бельгией Балогун не сумел отметиться результативными действиями. Тем не менее с тремя мячами он стал лучшим бомбардиром сборной США на турнире.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла сборную Франции (3:3, пен. 4:2).
Маурисио Почеттино
Руди Гарсия
Малик Тилльман
31′
Шарль Де Кетеларе
(Николас Раскин)
9′
Шарль Де Кетеларе
(Леандро Троссар)
33′
Ханс Ванакен
(Шарль Де Кетеларе)
57′
Ромелу Лукаку
(Ханс Ванакен)
90+3′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
35′
17
Малик Тилльман
69′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
5
Энтони Робинсон
90′
18
Макс Арфстен
4
Тайлер Адамс
72′
9
Рикардо Пепи
20
Фоларин Балогун
90′
19
Хаджи Райт
2
Сержиньо Дест
46′
7
Джованни Рейна
10
Кристиан Пулишич
59′
14
Себастиан Берхалтер
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
5
Максим Де Кейпер
8
Юри Тилеманс
25
Натан Нгой
4
Брэндон Мехеле
14
Доди Лукебакио
67′
9
Ромелу Лукаку
10
Леандро Троссар
89′
6
Аксель Витсель
17
Шарль Де Кетеларе
67′
11
Жереми Доку
24
Амаду Онана
21′
20
Ханс Ванакен
23
Николас Раскин
89′
22
Алексис Салемакерс
Главный судья
Адхам Махадмех
(Иордания)
Боковой судья
Мохаммад Аль-Калаф
(Иордания)
Боковой судья
Ахмад Аль-Роалле
(Иордания)
ВАР
Хамис Аль-Марри
(Катар)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти