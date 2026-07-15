«Понял, что это вызовет споры». Балогун — об отмене дисквалификации

«Моя первая реакция — я был счастлив вернуться в команду. Но когда начал осмысливать, понял, что это вызовет много споров. Я почти видел нервозность у партнеров по команде. Чем ближе была игра, тем больше я старался сосредоточиться. Но было трудно: слишком много внешнего шума, а этого сложно избежать.



Мы узнали об этом в командном автобусе. Все кричали и вопили. Это была довольно напряженная поездка на тренировку. Но мы все профессионалы, так что как только первоначальный шок от новости прошел, это не было чем-то запредельно сложным», — сказал Балогун.