Перерыв в финале ЧМ-2026 может продлиться около 30 минут

Во время продолжительного перерыва запланировано проведение Halftime Show — шоу-программы, которая является традиционной для американской спортивной культуры. Хедлайнерами шоу станут канадец Джастин Бибер, американская певица Мадонна, южнокорейская группа BTS, а также авторы официального гимна ЧМ-2026 — колумбийская певица Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy.
Вещательные компании BBC и ITV сообщили, что перерыв будет длиться около 30 минут, 20 из которых может занять непосредственно само шоу. При этом изначально Международная федерация футбола (ФИФА) заявляла, что представление продлится 11 минут.
Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «Метлайф» в Нью-Йорке. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Первым финалистом турнира стала сборная Испании, которая накануне обыграла команду Франции (2:0). Второй финалист определится в сегодняшнем полуфинале между Англией и Аргентиной.