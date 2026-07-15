Родри установил рекорд по числу точных передач за один ЧМ

В матче против сборной Франции (2:0) Родри сделал 58 точных передач из 67 (86,6%). Самыми продуктивными для него оказались матчи против Кабо-Верде (0:0) и Саудовской Аравии (4:0), в которых он отдал 116 и 113 точных передач соответственно.