Родри установил рекорд по числу точных передач за один ЧМ

За семь матчей 30-летний испанец сделал 705 передач, из которых 655 оказались точными (92,9%). По количеству точных передач он обошел немца Тони Крооса (643, ЧМ-2014) и соотечественника Серхио Бускетса (632, ЧМ-2010).
В матче против сборной Франции (2:0) Родри сделал 58 точных передач из 67 (86,6%). Самыми продуктивными для него оказались матчи против Кабо-Верде (0:0) и Саудовской Аравии (4:0), в которых он отдал 116 и 113 точных передач соответственно.
Кроме того, Родри совершил наибольшее количество передач на ЧМ-2026 в финальной трети поля — 173 из 187 (92,5%).
В 2024 году Родри стал обладателем «Золотого мяча», который ежегодно вручается лучшему игроку мира.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти