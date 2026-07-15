Главный тренер сборной Гаити уволен после вылета с ЧМ-2026

При этом работа француза была сопряжена с экстраординарными обстоятельствами. Из-за масштабных беспорядков он так ни разу и не посетил Гаити за время работы со сборной. Сам тренер объяснял это так: «Это невозможно, потому что это слишком опасно. Обычно я живу в странах, где работаю, но здесь я не могу. Туда больше не летают международные рейсы». По этой же причине сборная проводит домашние встречи на нейтральных полях, в частности на Кюрасао.