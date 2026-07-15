Главный тренер сборной Гаити уволен после вылета с ЧМ-2026

Гаитянская федерация футбола (FHF) официально объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Себастьеном Минье. В заявлении организации уточняется, что контракт расторгнут «по взаимному согласию и в духе взаимного уважения».
В FHF подчеркнули, что ключевым достижением французского специалиста стала «историческая квалификация сборной Гаити на чемпионат мира 2026 года, которая позволила нации вернуться на самый престижный футбольный турнир спустя 52 года после дебюта». Впрочем, на самом мундиале, который проходит в США, Канаде и Мексике, команда финишировала на последней строчке в группе C. Гаитяне уступили Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и Марокко (2:4).
Минье принял сборную в 2024 году. За время его руководства команда провела 27 матчей: 13 побед, девять поражений и пять ничьих.
При этом работа француза была сопряжена с экстраординарными обстоятельствами. Из-за масштабных беспорядков он так ни разу и не посетил Гаити за время работы со сборной. Сам тренер объяснял это так: «Это невозможно, потому что это слишком опасно. Обычно я живу в странах, где работаю, но здесь я не могу. Туда больше не летают международные рейсы». По этой же причине сборная проводит домашние встречи на нейтральных полях, в частности на Кюрасао.
Напомним, что после разрушительного землетрясения 2010 года на Гаити начались массовые волнения. Вооруженные банды взяли под контроль почти всю столицу страны Порт-о-Пренс. Конфликт вынудил около 1,5 млн человек покинуть свои дома. Правительство в стране фактически отсутствует, а парламент был распущен еще в 2020 году.
Мохамед Уаби
Себастьен Минье
Ашраф Хакими
39′
Исмаэль Сайбари
(Ашраф Хакими)
45+1′
Суфьян Рахими
(Чади Риад)
78′
Джасим Ясин
(Суфьян Рахими)
89′
Яссин Буну
10′
Вильсон Изидор
(Жан-Кевен Дюверн)
43′
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
23
Биляль Эль-Ханнус
25
Редуан Халхал
18
Чади Риад
4
Софьян Амрабат
26
Анасс Салах-Эддин
83′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
70′
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
70′
9
Суфьян Рахими
20
Аюб Эль-Кааби
70′
16
Джасим Ясин
24
Нейл Эль-Айнауи
83′
15
Самир Эль Мурабет
1
Джонни Пласид
79′
8
Мартен Эксперьенс
21
Жосуэ Казимир
90+3′
4
Рикардо Аде
5
Ханнес Делькруа
10
Жан-Рикне Беллегард
22
Жан-Кевен Дюверн
80′
2
Карлан Аркус
15
Рубен Провиденс
67′
9
Даккенс Назон
80′
16
Ленни Жозеф
83′
20
Францди Пьерро
18
Вильсон Изидор
67′
11
Луис Дидсон
17
Дэнли Жан-Жак
80′
25
Доминик Симон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Ассистент ВАР
Федайи Сан
(Швейцария)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти