В Испании назвали позором цены билетов на финал ЧМ-2026

Накануне сборная Испании обыграла сборную Франции (2:0) и во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира.
По информации источника, самый дешевый билет на финал ЧМ-2026 на данный момент стоит 4451 евро (397 тыс. рублей), самый дорогой — 188 тыс. евро (16,8 млн рублей).
«Самый дешевый билет на финал стоит около 4000 долларов. Это такие же цены, как у самолетов, которые являются динамичными: они постоянно то растут, то падают. Это действительно позор. Это то, чего нельзя допустить. Ведь есть много испанских болельщиков, людей среднего или даже скромного достатка, которые прилагают огромные усилия, чтобы попасть сюда. Ведь нужно еще учитывать стоимость билетов, перелетов и отелей, цены на которые начинаются от 800 евро», — сказал Лузан.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
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- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти