«Это кошмар». Нагучев — об игре сборной Испании на ЧМ-2026

«Разница между сборной Испании 2010 и 2026 годов в том, что нынешняя просто сводит на нет волю случая: ни одной победы с криками врагов “да им просто повезло”. Австрии, вон, повезло, что они не померли от усталости к 65-й минуте.



В ЮАР харизматичная сборная с Хави и Иньестой должна была отлететь на каждой стадии. Против праймового Роналду в ⅛ финала, Роббена в финале сами помните, немцы в полуфинале могли забить раза три точно. А ближе всех подобрался Парагвай, который не забил с пенальти и не везло со штангой как волку из “Ну, погоди”.



Сейчас это абсолютно стерильная команда без единого слабого места. Кажется, сборная Испании уничтожает любой другой стиль игры в футбол. Это кошмар», — написал Нагучев.