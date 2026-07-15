«Это кошмар». Нагучев — об игре сборной Испании на ЧМ-2026

Накануне испанцы обыграли сборную Франции (2:0) и во второй раз в своей истории вышли в финал чемпионата мира. Единственный раз они выигрывали турнир в 2010 году, обыграв в финале сборную Нидерландов (1:0).
«Разница между сборной Испании 2010 и 2026 годов в том, что нынешняя просто сводит на нет волю случая: ни одной победы с криками врагов “да им просто повезло”. Австрии, вон, повезло, что они не померли от усталости к 65-й минуте.
В ЮАР харизматичная сборная с Хави и Иньестой должна была отлететь на каждой стадии. Против праймового Роналду в ⅛ финала, Роббена в финале сами помните, немцы в полуфинале могли забить раза три точно. А ближе всех подобрался Парагвай, который не забил с пенальти и не везло со штангой как волку из “Ну, погоди”.
Сейчас это абсолютно стерильная команда без единого слабого места. Кажется, сборная Испании уничтожает любой другой стиль игры в футбол. Это кошмар», — написал Нагучев.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем сегодняшнего полуфинала между Аргентиной и Англией. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти