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Дик Адвокат допустил, что продолжит тренировать Кюрасао

Нидерландский специалист заявил, что ему еще нужно время, чтобы все обдумать.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дик Адвокат, бывший наставник петербургского «Зенита» и сборной России, не исключает, что продолжит работу со сборной Кюрасао даже после завершения чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Curacao.nu.

«Я не говорю “нет” сразу», — заявил 78-летний специалист, отвечая на вопрос о возможном продлении карьеры с этой командой. «Мне еще нужно немного времени для этого», — добавил голландец. Адвокат пояснил, что сейчас принимать решение преждевременно: Футбольная ассоциация Кюрасао не будет обсуждать этот вопрос до августа. Его текущий контракт истекает 31 июля.

Под руководством Адвоката сборная Кюрасао впервые в своей истории пробилась на мундиаль. Островное государство с населением 156 тысяч человек и площадью 444 квадратных километра стало самой маленькой страной, когда-либо участвовавшей в чемпионате мира. На групповом этапе команда Адвоката уступила Германии (1:7) и Кот-д'Ивуару (0:2), а также разошлась миром с Эквадором (0:0). В плей-офф пробиться не удалось.

Сам Дик Адвокат установил рекорд как самый возрастной тренер в истории мировых первенств. В 78 лет он превзошел достижение немца Отто Рехагеля, который руководил сборной Греции на ЧМ-2010 в возрасте 71 года. Для Адвоката этот турнир стал третьим в карьере: ранее он тренировал сборную Нидерландов на ЧМ-1994 и сборную Южной Кореи на ЧМ-2006.

За долгую карьеру Адвокат сменил 14 клубов и девять национальных сборных. Самых громких успехов он добился с «Зенитом», выиграв чемпионат России (2007), а также Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Кроме того, с 2010-го по 2012 год голландец возглавлял сборную России.

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