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Лапорт стал первым, кто обыграл родную страну в полуфинале ЧМ

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт стал первым в истории футболистом, обыгравшим свою родную страну в полуфинале чемпионата мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Защитник Эмерик Лапорт родился во Франции и провел более 50 матчей за молодежные сборные этой страны, но так и не дождался вызова в главную команду при Дидье Дешаме. В итоге футболист сменил футбольное гражданство.

Лапорт переехал в «Атлетик» из Бильбао еще в подростковом возрасте. В 2021 году он оформил испанский паспорт и дебютировал за новую для себя национальную команду. 14 июля сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:0 и завоевала путевку в финал турнира.

Теперь испанцы ждут соперника по решающему матчу. Им станет победитель пары Англия — Аргентина. Их полуфинальная встреча пройдет 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля. Матч примет стадион «Метлайф» в Нью-Джерси.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти