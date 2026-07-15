Лапорт стал первым, кто обыграл родную страну в полуфинале ЧМ

Защитник Эмерик Лапорт родился во Франции и провел более 50 матчей за молодежные сборные этой страны, но так и не дождался вызова в главную команду при Дидье Дешаме. В итоге футболист сменил футбольное гражданство.
Лапорт переехал в «Атлетик» из Бильбао еще в подростковом возрасте. В 2021 году он оформил испанский паспорт и дебютировал за новую для себя национальную команду. 14 июля сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:0 и завоевала путевку в финал турнира.
Теперь испанцы ждут соперника по решающему матчу. Им станет победитель пары Англия — Аргентина. Их полуфинальная встреча пройдет 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Финал чемпионата мира 2026 года состоится 19 июля. Матч примет стадион «Метлайф» в Нью-Джерси.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти