Лапорт стал первым, кто обыграл родную страну в полуфинале ЧМ

Лапорт переехал в «Атлетик» из Бильбао еще в подростковом возрасте. В 2021 году он оформил испанский паспорт и дебютировал за новую для себя национальную команду. 14 июля сборная Испании обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 2:0 и завоевала путевку в финал турнира.