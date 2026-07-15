Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Атерт
1
:
Клаксвик
1
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.10
П2
3.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Университатя Кр
0
:
МЛ Витебск
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.40
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.01
П2
3.11
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.70
П2
5.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
4.25
X
4.03
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.40
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

Тебас: Испания создала лучшую в мире систему подготовки игроков

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас восхитился работой и результатами сборной Испании по футболу.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Maria Jose Lopez/Europa Press via Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал выход сборной Испании в финал чемпионата мира-2026, заявив, что успех национальной команды стал следствием многолетней работы по развитию футбола в стране.

"Испанская лига не только выступает на самом высоком уровне, но и воспитывает футболистов, готовит тренеров, экспортирует знания и сезон за сезоном повышает уровень мирового футбола.

Испания вновь доказывает, что большие успехи не бывают случайными. Они рождаются благодаря труду, системе подготовки, клубам и особому пониманию футбола. Этот выход в финал чемпионата мира после уверенной победы над Францией — отражение чего-то гораздо более глубокого, чем просто талантливое поколение футболистов.

Это результат десятилетий работы по созданию лучшей в мире системы подготовки игроков и тренеров, где клубы инвестируют в талант, обучение и развитие с самых ранних этапов. Эта модель, которую многие ставили под сомнение, вновь доказывает свою огромную силу", — сказал Тебас газете Marca.