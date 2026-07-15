Тебас: Испания создала лучшую в мире систему подготовки игроков

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал выход сборной Испании в финал чемпионата мира-2026, заявив, что успех национальной команды стал следствием многолетней работы по развитию футбола в стране.
"Испанская лига не только выступает на самом высоком уровне, но и воспитывает футболистов, готовит тренеров, экспортирует знания и сезон за сезоном повышает уровень мирового футбола.
Испания вновь доказывает, что большие успехи не бывают случайными. Они рождаются благодаря труду, системе подготовки, клубам и особому пониманию футбола. Этот выход в финал чемпионата мира после уверенной победы над Францией — отражение чего-то гораздо более глубокого, чем просто талантливое поколение футболистов.
Это результат десятилетий работы по созданию лучшей в мире системы подготовки игроков и тренеров, где клубы инвестируют в талант, обучение и развитие с самых ранних этапов. Эта модель, которую многие ставили под сомнение, вновь доказывает свою огромную силу", — сказал Тебас газете Marca.