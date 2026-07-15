Тебас: Испания создала лучшую в мире систему подготовки игроков

Испания вновь доказывает, что большие успехи не бывают случайными. Они рождаются благодаря труду, системе подготовки, клубам и особому пониманию футбола. Этот выход в финал чемпионата мира после уверенной победы над Францией — отражение чего-то гораздо более глубокого, чем просто талантливое поколение футболистов.