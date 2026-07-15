Футболиста сборной Франции затравили после поражения от Испании

Защитник сборной Франции Люка Динь подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения команды от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Встреча завершилась со счетом 0:2. На 20-й минуте Динь нарушил правила в своей штрафной площади, сбив Ламина Ямаля. Главный арбитр Иван Бартон назначил пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль.
По информации источника, после финального свистка футболист начал получать многочисленные оскорбительные сообщения в социальных сетях. Некоторые пользователи требовали исключить защитника из состава сборной Франции, другие публиковали расистские высказывания, обвиняя игрока в поражении команды из-за цвета его кожи.
Полуфинал Франция — Испания прошел в Арлингтоне и собрал более 70 тысяч зрителей. Испанцы вышли в финал благодаря голам Микеля Оярсабаля и Педро Порро.
Сборная Франции сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинале Аргентина — Англия. Встреча состоится 18 июля.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти