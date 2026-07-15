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Футболиста сборной Франции затравили после поражения от Испании

Франция програла Испании в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 0:2.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Защитник сборной Франции Люка Динь подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения команды от Испании в полуфинале чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Встреча завершилась со счетом 0:2. На 20-й минуте Динь нарушил правила в своей штрафной площади, сбив Ламина Ямаля. Главный арбитр Иван Бартон назначил пенальти, который реализовал Микель Оярсабаль.

По информации источника, после финального свистка футболист начал получать многочисленные оскорбительные сообщения в социальных сетях. Некоторые пользователи требовали исключить защитника из состава сборной Франции, другие публиковали расистские высказывания, обвиняя игрока в поражении команды из-за цвета его кожи.

Полуфинал Франция — Испания прошел в Арлингтоне и собрал более 70 тысяч зрителей. Испанцы вышли в финал благодаря голам Микеля Оярсабаля и Педро Порро.

Сборная Франции сыграет в матче за третье место с проигравшим в полуфинале Аргентина — Англия. Встреча состоится 18 июля.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
9′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
84′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
84′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
78′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
78′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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