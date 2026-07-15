Футболиста сборной Франции затравили после поражения от Испании

По информации источника, после финального свистка футболист начал получать многочисленные оскорбительные сообщения в социальных сетях. Некоторые пользователи требовали исключить защитника из состава сборной Франции, другие публиковали расистские высказывания, обвиняя игрока в поражении команды из-за цвета его кожи.