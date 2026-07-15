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Стало известно имя хедлайнера церемонии закрытия ЧМ-2026

Финал Чемпионата мира-2026 будет 19 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Renee Brown, Post Malone

Американский певец Post Malone станет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира-2026 по футболу.

Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Ранее ФИФА сообщила, что в шоу также примут участие Том Круз, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и блогер IShowSpeed. Гимн США исполнит обладательница премий «Оскар», «Эмми», «Грэмми» и «Тони» Дженнифер Хадсон.

В перерыве финального матча выступят Шакира, Мадонна, Джастин Бибер и группа BTS.

Post Malone — американский певец, рэпер и автор песен, один из самых популярных музыкантов последних лет. Он получил мировую известность в 2015 году после выхода трека White Iverson, а затем закрепил успех хитами Rockstar, Sunflower, Circles, Congratulations и Psycho.