Суперкомпьютер Opta назвал фаворита финала ЧМ-2026

Согласно прогнозу, вероятность победы испанской команды и завоевания второго титула в истории оценивается в 56,31%. Шансы сборной Аргентины защитить чемпионский статус составляют 43,69%.
В полуфинале чемпионата мира сборная Испании взяла верх над командой Франции — матч завершился со счетом 2:0. Аргентина в другом матче ½ финала ЧМ-2026 обыграла Англию со счетом 2:1.
Аргентинцы — действующие чемпионы мира, а испанцы завоевали титул на Евро‑2024, став победителями последнего розыгрыша турнира.
Финальная встреча ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля.