Впервые в финале ЧМ сыграют чемпионы Европы и Южной Америки

В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли сборные Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
Испанцы являются действующими чемпионами Европы — в финале Евро-2024 они обыграли сборную Англии (2:1). В тот же день, 14 июля 2024 года, аргентинцы стали чемпионами Южной Америки, обыграв в финале Копа Америка сборную Колумбии (1:0, д.в.).
Сборная Испании во второй раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Единственный раз испанцы выигрывали турнир в 2010 году, обыграв в финале сборную Нидерландов (1:0).
Для сборной Аргентины это седьмой по счету финал мундиаля. Они трижды выигрывали турнир (1978, 1986, 2022) и трижды становились вице-чемпионами мира (1930, 1990, 2014).
Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.