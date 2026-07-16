История любви Эрлинга Холанда и его девушки, которую он знает с детства

Долгие годы их связывала только дружба. По данным норвежских СМИ, романтические отношения между ними начались лишь спустя много лет. Еще во время выступлений Холанда за дортмундскую «Боруссию» девушку несколько раз замечали на трибунах рядом с его семьей, однако тогда пара никак не комментировала слухи.