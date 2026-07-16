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История любви Эрлинга Холанда и его девушки, которую он знает с детства

Они знакомы с детства, вместе занимались футболом и долго скрывали свой роман.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Поклонники впервые всерьез заговорили об Изабель после совместных кадров с Холандом в Марбелье. Позже девушка стала появляться на трибунах, празднованиях побед «Манчестер Сити» и рядом с семьей футболиста. При этом сама она по-прежнему избегает публичности, поэтому о ее жизни известно гораздо меньше, чем о других возлюбленных звезд футбола.

Детская дружба переросла в роман

Эрлинг Холанд и Изабель Йохансен познакомились еще в академии клуба «Брюне».
Эрлинг Холанд и Изабель Йохансен познакомились еще в академии клуба «Брюне».Источник: Соцсети

Эрлинг Холанд и Изабель Йохансен знают друг друга с детства. Они познакомились в академии норвежского клуба «Брюне», где оба занимались футболом. Изабель тоже мечтала построить спортивную карьеру, поэтому много времени проводила на тренировках вместе с будущей звездой мирового футбола.

Долгие годы их связывала только дружба. По данным норвежских СМИ, романтические отношения между ними начались лишь спустя много лет. Еще во время выступлений Холанда за дортмундскую «Боруссию» девушку несколько раз замечали на трибунах рядом с его семьей, однако тогда пара никак не комментировала слухи.

Когда Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити», Изабель переехала вместе с ним в Англию. От профессионального футбола она отказалась и сейчас работает в одном из бутиков Манчестера. Несмотря на отношения с одним из самых известных футболистов мира, девушка предпочитает вести обычную жизнь и не стремится к публичности.

Почему о возлюбленной Холанда почти ничего не известно

Изабель редко появляется на публике и не ведет социальные сети. 
Изабель редко появляется на публике и не ведет социальные сети. Источник: Соцсети

Изабель Йохансен остается одной из самых непубличных девушек среди звезд мирового футбола. У нее нет открытых страниц в социальных сетях — по данным СМИ, после начала отношений с Холандом она удалила свои аккаунты, чтобы избежать лишнего внимания.

Сам Эрлинг тоже редко говорит о личной жизни. До того как стало известно про их роман, он обычно отшучивался на вопросы журналистов. Однажды форвард даже заявил, что его «девушки — это футбольные мячи», с которыми он «спит после каждого хет-трика».

Именно поэтому совместные появления пары до сих пор становятся событием для болельщиков. Холанд очень редко публикует фотографии с возлюбленной и старается не обсуждать отношения в интервью.

Как пара впервые появилась на публике вместе

После совместного отдыха в Марбелье Холанд и Изабель перестали скрывать отношения.
После совместного отдыха в Марбелье Холанд и Изабель перестали скрывать отношения.Источник: Соцсети

Впервые Холанда и Изабель заметили вместе во время отдыха в испанской Марбелье. Совместные фотографии быстро разлетелись по СМИ, а журналисты выяснили, что футболист отдыхал там со своей давней подругой из Норвегии. После этого скрывать роман пара уже не стала.

Позже Изабель начала появляться рядом с Холандом на важных для него событиях. Вместе они пришли на закрытую вечеринку в честь победы «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, а затем появились и на официальной церемонии награждения команды.

Особенно много внимания пара получила после финала Лиги чемпионов. После победы «Манчестер Сити» Холанд обнимал и целовал Изабель, от камер они ненадолго укрылись под норвежским флагом. Эти кадры быстро разошлись по всему миру и сделали их одной из самых обсуждаемых пар в мировом футболе.