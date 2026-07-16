Игорь Акинфеев назвал лучших вратарей чемпионата мира 2026

«Про Возинью я уже говорил, что там больше пиар-конторой попахивает. Поэтому мы его за скобки убираем. Хотя он большой молодец, в 40 лет сыграть на чемпионате мира, делать сейвы — это дорогого стоит.



Мне очень нравился у Парагвая голкипер. Мне очень нравился голкипер в сборной Марокко Буну, потому что благодаря ему команда вышла в плей-офф. Он и пенальти отбивал, и очень хорошие сейвы делал. Вселял уверенность в партнеров.



Понятно, Куртуа мы не берем. Он уже на протяжении 15 лет держит марку. Меньян? Ну я не знаю… В сборной Франции работы для вратарей по большому счету нет, французы сами дают работу другим вратарям. Но он, конечно, тоже в топе», — сказал Акинфеев.