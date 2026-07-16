Игорь Акинфеев назвал лучших вратарей чемпионата мира 2026

40-летний капитан «армейцев» выделил Орландо Хилля из Парагвая, Ясина Буну из Марокко и Тибо Куртуа из Бельгии.
«Про Возинью я уже говорил, что там больше пиар-конторой попахивает. Поэтому мы его за скобки убираем. Хотя он большой молодец, в 40 лет сыграть на чемпионате мира, делать сейвы — это дорогого стоит.
Мне очень нравился у Парагвая голкипер. Мне очень нравился голкипер в сборной Марокко Буну, потому что благодаря ему команда вышла в плей-офф. Он и пенальти отбивал, и очень хорошие сейвы делал. Вселял уверенность в партнеров.
Понятно, Куртуа мы не берем. Он уже на протяжении 15 лет держит марку. Меньян? Ну я не знаю… В сборной Франции работы для вратарей по большому счету нет, французы сами дают работу другим вратарям. Но он, конечно, тоже в топе», — сказал Акинфеев.
В финале ЧМ-2026 сыграют сборные Испании и Аргентины. Решающий матч турнира пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.