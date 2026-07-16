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X
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П2
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Футбол. Лига конференций
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Балкани
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Конна'с Куэй
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Силекс
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Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.95
П2
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Футбол. Лига Европы
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Ференцварош
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Акинфеев назвал сборную на ЧМ, на которую надо равняться

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью телеканалу 360 поделился впечатлениями от игры голкиперов на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мне как человеку, который 350 лет в футболе и начинал в советской школе, хочется, чтобы наша молодежь подтянулась — не на один уровень, конечно, это будет очень тяжело — к сборной Испании. Из поколения в поколение все одно и то же: техника, тактика, перемещения, открывания. Даже если они гол пропускают, должно чудо случиться, чтобы они проиграли.

Техника приема, культура паса, удержание — все это с детских лет закладывается. Очень хочу, чтобы рано или поздно наша молодежь хотя бы приблизилась к уровню сборной Испании», — сказал Акинфеев.

Сборная Испании по футболу является действующим чемпионом Европы и Олимпийских игр, и теперь во второй раз в своей истории может стать чемпионом мира. На пути к финалу ЧМ-2026 испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а затем обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против сборной Аргентины. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Франция
0:2
Первый тайм: 0:1
Испания
Футбол, Чемпионат мира, 1/2 финала
14.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70176 зрителей
Главные тренеры
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
Испания
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Статистика
Франция
Испания
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
3
2
Угловые
7
1
Фолы
11
12
Офсайды
4
5
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти