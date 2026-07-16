Акинфеев назвал сборную на ЧМ, на которую надо равняться

«Мне как человеку, который 350 лет в футболе и начинал в советской школе, хочется, чтобы наша молодежь подтянулась — не на один уровень, конечно, это будет очень тяжело — к сборной Испании. Из поколения в поколение все одно и то же: техника, тактика, перемещения, открывания. Даже если они гол пропускают, должно чудо случиться, чтобы они проиграли.



Техника приема, культура паса, удержание — все это с детских лет закладывается. Очень хочу, чтобы рано или поздно наша молодежь хотя бы приблизилась к уровню сборной Испании», — сказал Акинфеев.