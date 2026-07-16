Акинфеев назвал сборную на ЧМ, на которую надо равняться

«Мне как человеку, который 350 лет в футболе и начинал в советской школе, хочется, чтобы наша молодежь подтянулась — не на один уровень, конечно, это будет очень тяжело — к сборной Испании. Из поколения в поколение все одно и то же: техника, тактика, перемещения, открывания. Даже если они гол пропускают, должно чудо случиться, чтобы они проиграли.
Техника приема, культура паса, удержание — все это с детских лет закладывается. Очень хочу, чтобы рано или поздно наша молодежь хотя бы приблизилась к уровню сборной Испании», — сказал Акинфеев.
Сборная Испании по футболу является действующим чемпионом Европы и Олимпийских игр, и теперь во второй раз в своей истории может стать чемпионом мира. На пути к финалу ЧМ-2026 испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а затем обыграли Саудовскую Аравию (4:0), Уругвай (1:0), Австрию (3:0), Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0).
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против сборной Аргентины. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Дидье Дешам
Луис Де ла Фуэнте
Микель Ойярсабаль
22′
Педро Порро
(Дани Ольмо)
58′
16
Майк Меньян
5
Жюль Кунде
7
Усман Дембеле
10
Килиан Мбаппе
86′
4
Дайот Упамекано
8
Орельен Тчуамени
3
Люка Динь
72′
19
Тео Эрнандез
12
Брэдли Барколя
57′
20
Дезире Дуэ
11
Майкл Олисе
72′
24
Райан Шерки
17
Вильям Салиба
30′
26
Максенс Лакруа
14
Адриен Рабьо
8′
46′
6
Ману Коне
23
Унаи Симон
24
Марк Кукурелья
31′
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
16
Родри
12
Педро Порро
83′
5
Маркос Льоренте
15
Алекс Баэна
83′
17
Нико Уильямс
10
Дани Ольмо
77′
6
Микель Мерино
21
Микель Ойярсабаль
74′
7
Ферран Торрес
8
Фабиан Руис
77′
20
Педри
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
ВАР
Томаш Квятковски
(Польша)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти