Экс-капитан сборной Бразилии объяснил, почему футболисты плачут

«Если игрок плачет после поражения по окончании турнира или чемпионата — это потому, что у него живые эмоции. Возможно, они плачут, потому что не добились поставленной цели. Способность плакать — неотъемлемая черта великих чемпионов.
Я не эмоциональный человек. В этом смысле я весьма холоден. Я же был на первых ролях сборной Бразилии, был кумиром для народа нашей страны. Я как капитан должен был демонстрировать стойкость, лидерские качества и спокойствие. Быть и отцом, и дедушкой нашего народа. Конечно, скрывшись от камер, сидя в своей комнате, я плакал от поражений — это нормально», — сказал Кафу.
Кафу является двукратным чемпионом мира (1994, 2002) и рекордсменом сборной Бразилии по числу сыгранных матчей (142). Он завершил игровую карьеру в 2008 году в возрасте 38 лет.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет против сборной Аргентины. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Карло Анчелотти
Столе Сольбаккен
Неймар
90+10′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
79′
Эрлинг Холанн
(Андреас Шельдеруп)
90′
Бруну Гимарайнс
14′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
16
Дуглас Сантос
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
5
Каземиру
7
Винисиус Жуниор
26
Райан
67′
18
Данилу Сантос
22
Габриел Мартинелли
67′
10
Неймар
90+6′
8
Бруну Гимарайнс
79′
2
Эдерсон Силва
9
Матеус Кунья
58′
19
Эндрик
1
Эрьян Нюланн
10
Мартин Эдегор
6
Патрик Берг
8
Сандер Берге
9
Эрлинг Холанн
3
Кристоффер Айер
17
Торбьорн Хеггем
26
Юлиан Рюэрсон
63′
14
Фредрик Эурснес
5
Давид Меллер Вольфе
90′
4
Лео Эстигор
7
Александр Серлот
46′
22
Оскар Бобб
20
Антонио Нуса
46′
21
Андреас Шельдеруп
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Татьяна Гузман
(Никарагуа)
Ассистент ВАР
Леодан Гонсалес
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти