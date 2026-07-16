Стало известно, кто прокомментирует финал ЧМ Испания — Аргентина

В решающем матче турнира сойдутся сборные Испании и Аргентины, которые в полуфиналах обыграли сборные Франции (2:0) и Англии (2:1) соответственно.
«Без лишних слов, хочу просто пожелать удачи ребятам и классного репортажа, который запомнится и миллионам зрителей “Матч ТВ”, и им самим», — написал Тащин.
Предматчевую трансляцию проведут Станислав Минин и Олег Пирожков.
На прошлой неделе Нагучев был признан лучшим комментатором сезона-2025/26 на премии «Герои РПЛ», обойдя в голосовании Константина Генича и Дмитрия Шнякина. Генич эмоционально отреагировал на поражение и заявил в соцсетях о желании уйти с «Матч ТВ». Вскоре эти публикации были удалены.
Ранее сообщалось, что на матче за третье место на ЧМ-2026 между сборными Франции и Англии будет работать Александр Неценко. Эту встречу можно будет увидеть только на «Кинопоиске» и официальном сайте «Матч ТВ».
Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.