Кир Стармер пожелал Испании победы в финале чемпионата мира

В полуфинале сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1. Кир Стармер призвал ФИФА провести расследование по поводу плаката с надписью о статусе Мальвинских островов, который футболисты сборной Аргентины показали на поле после завершения матча. По правилам ФИФА, баннеры, флаги и листовки с политическим контекстом запрещены на стадионах.