Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду на победу сборной Испании над командой Аргентины в финале чемпионата мира-2026 по футболу. Об этом рассказал представитель Стармера во время общения со СМИ.
«Премьер-министр желает обеим командам всего лучшего в финале, особенно Испании», — заявил представитель премьера.
В полуфинале сборная Аргентины обыграла Англию со счетом 2:1. Кир Стармер призвал ФИФА провести расследование по поводу плаката с надписью о статусе Мальвинских островов, который футболисты сборной Аргентины показали на поле после завершения матча. По правилам ФИФА, баннеры, флаги и листовки с политическим контекстом запрещены на стадионах.
Южноамериканские футболисты имели в виду Фолклендские (Мальвинские) острова у побережья Аргентины. Эта британская заморская территория уже 200 лет является предметом территориального спора между двумя странами, а в 1982 году он спровоцировал вооруженный конфликт.
Финал ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси в воскресенье, 19 июля.