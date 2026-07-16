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Хомуха: В финале Аргентине будет очень сложно, но у них есть Месси

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на выход сборной Аргентины в финал чемпионата мира 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аргентинцы одержали очередную волевую победу на турнире благодаря голам Энцо Фернандеса (85') и Лаутаро Мартинеса (90+2').

«Матч Англии и Аргентины — лучший пример того, как важно быть мотивированным, когда ты защищаешь честь своей страны. Лучше аргентинцев продемонстрировать это на чемпионате мира пока никому не удавалось — образцовый настрой на игру. Они только лишний раз подтвердили свой статус чемпиона мира. В финале Аргентине будет очень сложно, но у них есть характер и Месси в составе», — передает слова Хомухи «Чемпионат».

Сборная Аргентины в седьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира, а Месси сыграет в решающем матче мундиаля в третий раз в карьере. Аргентинцы трижды становились чемпионами мира — в 1978, 1986 и 2022 годах.

В финале ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против сборной Испании. Встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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