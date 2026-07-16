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ФИФА до конца ЧМ не накажет аргентинцев за политический баннер

По окончании полуфинала ЧМ-2026 против Англии футболисты сборной Аргентины отпраздновали победу с плакатом с надписью «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Аргентинские футболисты отпраздновали победу над Англией в полуфинале чемпионата мира по футболу с баннером с надписью «Las Malvinas son Argentinas “(“Мальвинские острова принадлежат аргентинцам”), отсылающем к Фолклендской войне 1982 года. За это им грозили санкции со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

По данным испанской радиостанции Cope, ФИФА откроет дисциплинарное дело в связи с произошедшей ситуацией, однако решение по нему будет вынесено после финального матча чемпионата мира против команды Испании. Игра состоится 19 июля.

Политический конфликт вокруг Фолклендских островов (в Аргентине их называют Мальвинскими) длится еще с 1982 года. Тогда между Великобританией и Аргентиной произошла война за этот архипелаг, в результате которой погибли 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а победу одержали британцы. В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.

Сборная Аргентины в седьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира, а Месси сыграет в решающем матче мундиаля в третий раз в карьере. Аргентинцы трижды становились чемпионами мира — в 1978, 1986 и 2022 годах.

В финале ЧМ-2026 аргентинцы встретятся со сборной Испании. Решающая игра пройдет в воскресенье, 19 июля, в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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:
Аргентина
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X
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П2
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