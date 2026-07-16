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Белый дом: Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу

В финальном матче 19 июля сборная Аргентины сыграет с Испанией.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу, а также проведет прием в честь Международной федерации футбола (ФИФА) в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В пятницу президент поедет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в приеме ФИФА в [принадлежащем американскому лидеру небоскребе] Trump Tower на Манхэттене. А затем в воскресенье он будет присутствовать на [финале] чемпионата мира ФИФА — матче между Испанией и Аргентиной», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Финальный матч чемпионата мира пройдет 19 июля. В нем сборная Аргентины встретится с командой Испании. Аргентинцы являются действующими чемпионами мира и трижды выигрывали турнир. Финал состоится в штате Нью-Джерси. Ранее сообщалось, что Трамп вручит трофей победителю.

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