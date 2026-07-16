Белый дом: Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу

«В пятницу президент поедет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в приеме ФИФА в [принадлежащем американскому лидеру небоскребе] Trump Tower на Манхэттене. А затем в воскресенье он будет присутствовать на [финале] чемпионата мира ФИФА — матче между Испанией и Аргентиной», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.