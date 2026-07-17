Цена самого дешевого билета на финал ЧМ выше 687 тыс. рублей

Стоимость самого дешевого билета на финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Испании превысила 8,7 тысячи долларов (около 684 тысяч рублей с учетом сервисных сборов).
По данным платформы SeatGeek, самые дорогие из доступных билетов стоят более 114 тысяч долларов (около 8 миллионов 892 тысяч рублей).
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф», который вмещает 82,5 тысячи зрителей. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. В финале сыграют Испания и Аргентина. Аргентинцы — действующие чемпионы мира, а Испания ранее выигрывала Лигу Европы.
Ранее стало известно, что финальную встречу посетит президент США Дональд Трамп. До этого он критиковал стоимость билетов на матчи чемпионата мира. Он также вручит трофей победителям вместе с президентом ФИФА Инфантино.