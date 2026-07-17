Цена самого дешевого билета на финал ЧМ выше 687 тыс. рублей

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля на стадионе «Метлайф», который вмещает 82,5 тысячи зрителей. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. В финале сыграют Испания и Аргентина. Аргентинцы — действующие чемпионы мира, а Испания ранее выигрывала Лигу Европы.